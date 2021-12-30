Про це повідомили в посольстві України у Чорногорії.
В’їзд можливий на підставі одного з двох документів та, додатково, негативного тесту:
- наявність підтвердження повного курсу вакцинації, з умовою, що з другої дози минуло не більше 6 місяців до часу в’їзду;
- підтвердження перенесеної хвороби, яким може бути старий ПЛР або експрес-тест – не старіший 180 днів і не новіший 10 днів.
Для обох категорій вимагають надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше 72 годин до в’їзду, або експрес-тесту, зробленого не більше 48 годин тому.
Громадяни Чорногорії та іноземці, які мають посвідку на проживання в країні і не мають документів, що уможливлюють в’їзд без самоізоляції, повинні будуть 10 днів залишатися на карантині. Самоізоляцію можна завершити достроково з негативним тестом.
- З 27 грудня в’їхати на територію Чехії іноземцям можна буде лише за умови надання негативного результату ПЛР-тесту. Без тесту пускатимуть лише дітей до 12 років.
- Нагадаємо, що Польща посилила обмеження через Omicron.
- Єврокомісія обмежила дію COVID-сертифіката до 9 місяців.
- Японія продовжить жорсткі правила в’їзду іноземних громадян принаймні до початку 2022 року, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусної хвороби Omicron.
- Нагадаємо, 18 грудня в Україні виявили перший випадок зараження Omicron. Особа, яка інфікувалася цим варіантом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.