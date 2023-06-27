Чотири добровольці проживуть у симуляторі Марса 378 днів

NASA проводить експеримент, щоб з'ясувати, чи здатні люди витримати умови життя на Марсі. Учасникам доведеться зіткнутися з можливою відмовою обладнання та нестачею ресурсів.

Джерело: LAD bible

NASA обрало чотирьох учасників місії під назвою “Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA)” з імітації життя на Марсі. Добровольці житимуть і працюватимуть у середовищі площею 158 квадратних метрів, яке було надруковано на 3D-друці та фактично розташоване в космічному центрі Джонсона NASA в Х’юстоні, штат Техас.

Щоб зробити цей досвід максимально реалістичним, екіпаж відчуватиме затримки зв’язку та стресові фактори навколишнього середовища, оскільки їх перевірятимуть на їхню стійкість до ізоляції та психологічного стресу.

Перебуваючи всередині, вони братимуть участь у таких заходах, як вирощування врожаю, симуляція виходу у відкритий космос, підтримка середовища проживання та наукові експерименти.

У камері є приватні приміщення для екіпажу та дві ванні кімнати, а також спеціальні зони для відпочинку, фітнесу та роботи.

Грейс Дуглас, головний дослідник CHAPEA, пояснила:

“Моделювання дозволить нам збирати дані про когнітивні та фізичні показники, щоб краще зрозуміти потенційний вплив довготривалих місій на Марс на здоров’я та продуктивність екіпажу. Зрештою, ця інформація допоможе NASA приймати обґрунтовані рішення щодо розробки та планування успішного виправляння людини на Марс”.

Хестон, Броквелл, Джонс і Селаріу були обрані для участі в експерименті. Їх відбирали за тими самими критеріями, які використовує NASA для відбору астронавтів, тобто їм потрібні були ступінь магістра та професійний досвід у галузі STEM або великий досвід пілотування літака.