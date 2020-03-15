COVID-19: що потрібно знати про в'їзд в Україну та консульську допомогу

У Міністерстві закордонних справ дали роз'яснення щодо правил в'їзду на територію України і консульської допомоги в зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Отже, що треба знати про надзвичайні заходи в Україні:

1) Коли Україна закриває кордони на в’їзд?

16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.

2) Чи зможуть потрапити до країни громадяни України впродовж періоду заборони на в’їзд?

Так, усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.

3) Заборона діє тільки на в’їзд чи також на виїзд з України?

Станом на зараз Україна не встановлювала обмежень на виїзд. Але інша країна, до якої виїжджає громадянин, може мати обмеження на в’їзд.

Оперативну інформацію можна знайти на сайті МЗС.

4) Хто не зможе потрапити в Україну?

Іноземні громадяни або особи без громадянства, які не мають права на постійне або тимчасове проживання в Україні.

5) Чи зможуть потрапити в Україну іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні?

Іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, можуть в’їхати на територію України так само, як і громадяни України.

6) Хто ще може в’їхати до України?

Також в’їзд дозволено для людей, які є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажу.

Крім того, передбачені винятки для певних груп іноземців. Рішення про їх допуск ухвалюватиме МЗС разом з Державною прикордонною службою України. Наприклад, якщо буде необхідно прибуття в Україну лікарів або інших фахівців.

7) Що робити українцям, які перебувають за кордоном у відпустці, короткостроковому відрядженні або з іншою метою, яка передбачає повернення додому найближчі 2 тижні?

Спробуйте знайти спосіб повернутися в Україну до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня.

Якщо не вдається це зробити, зареєструйтеся в системі ДРУГ. Це спеціальна система Міністерства закордонних справ України, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні. Наприклад, списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи.

Зверніться до посольства або консульства у вашій країні перебування за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці, електронною поштою, чи на їхніх сторінках у соцмережах.

8) Скільки коштує дзвінок на гарячу лінію МЗС України з-за кордону?

За домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.

9) Як повернутись в Україну громадянам, які перебувають за кордоном?

Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня. Крім того, у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для залізничного та автобусного сполучення.

Усіх громадян України та іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, перебувають за кордоном у короткостроковому відрядженні, відпустці, на відпочинку, закликають повернутись до України до 17 березня.

Усім, хто не встигне цього зробити з об’єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо), варто звернутися до українських консульств.

10) Як будуть працювати пункти пропуску?

Згідно з рішенням Уряду, продовжують працювати 123 пункти пропуску. 107 пунктів пропуску до 3 квітня припиняють свою роботу.

Повний перелік закритих пунктів пропуску, а також пунктів пропуску, в яких припинено пішохідне сполучення, можна знайти на сайті Кабінету Міністрів України.

11) Чи повинні люди, які в’їжджатимуть на територію України, пройти додаткові обстеження або дотримуватись інших правил безпеки?

У пунктах пропуску на кордонах працюють спеціально створені санітарні відділи. По поверненню з країн, де відповідно до даних ВООЗ склалась несприятлива епідситуація, на пунктах пропуску усі громадяни проходитимуть температурний скринінг і вживатимуться відповідні заходи – людину направлятимуть на самоізоляцію вдома протягом 14 днів, за необхідності – в медзаклад.

12) Чи зможуть в’їхати до України іноземці, які керують вантажними автомобілямі, транзитним транспортом, є членами екіпажу суден?

Екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але мають пройти додаткові обстеження.

13) Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном і не можете зв’язатись із консульством через перевантаженість гарячої лінії?

Зайдіть на сторінку посольства чи консульства України у вашій країні перебування. На ній ви знайдете адресу електронної пошти та посилання на сторінки у соцмережах. Там можна написати своє звернення на цю адресу чи в повідомлення цих сторінок. Навіть на вихідних, ввечері чи вночі. Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видане спеціальне розпорядження МЗС. Хоч і з чергою, але телефон гарячої лінії також продовжує працювати: +38 (044) 238-16-57.

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14) Чи змінюється режим роботи закордонних дипломатичних установ?

МЗС України в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції по всьому світу повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян.

Особлива форма роботи передбачає, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов’язані з пандемією.

Закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) у цей період будуть опрацьовувати звернення щодо оформлення:

посвідчень особи на повернення в Україну у разі необхідності повернення в Україну наступного тижня;

набуття громадянства України за народженням дітям, народженим у країні перебування та у зв’язку з оформленням їм посвідчення особи на повернення в Україну у разі реальної необхідності невідкладно повернутися в Україну;

віз для в’їзду в Україну для забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер за рішенням керівника ЗДУ.

Особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян, триватиме з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно.

15) Які звернення тимчасово не будуть оброблятися через надзвичайну ситуацію?

Звернення громадян до консульських установ, які тимчасово не будуть оброблятись через надзвичайну ситуацію:

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

посвідчень особи на повернення в Україну, за виключенням втрати/відсутності паспортних документів, реальної необхідності громадянина повернутися в Україну;

прийняття на консульський облік;

питання нотаріату (крім форс-мажорних випадків, наприклад завірення документів про смерть, необхідних для транспортування померлих, заяв про виїзд дітей тощо), РАЦС, витребування, легалізації документів;

питання громадянства, за виключенням оформлення набуття громадянства України дітям, народженим у країні перебування та у зв’язку з оформленням їм посвідчення особи на повернення в Україну;

оформлення віз для в’їзду в Україну чи транзитного проїзду через її територію, за виключенням випадків необхідності забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер;

засвідчення офіційних документів апостилем та в порядку консульської легалізації (для представництв МЗС на території України);

відвідування затриманих/заарештованих тощо;

виїзні консульські обслуговування.

Після повернення до штатної роботи, всі запити будуть оброблені.

16) Що робити, якщо ви в цьому переліку не знайшли відповіді на питання, що вас турбує?

Звертайтесь до дипломатичної установи у вашій країні, на гарячу лінію МЗС України за номером +38 (044) 238-16-57 або напишіть електронний лист на цю пошту: [email protected].

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