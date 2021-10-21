Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Дослідження ефективності вакцини Pfizer у підлітків проводила ізраїльська медична організація “Клаліт” спільно з дослідниками з Гарвардського університету.
Вчені проаналізували дані 94 354 підлітків, які зробили щеплення, та порівняли їх з інформацією про таку ж кількість нещеплених підлітків.
Як зазначається, дослідження проводилися з червня по вересень, коли штам Delta був домінантним в Ізраїлі.
Вчені констатували, що ефективність вакцини на 7-21 день після введення другої дози проти штаму Delta у підлітків становила 90%, а проти класичного COVID-19 – 93%.
Додамо, що вакцина Pfizer/BioNTech дозволена в Ізраїлі дітям у віці з 12 років. Вчені планують використати отримані висновки, щоб отримати дозвіл на вакцинацію дітей до 5 років.
7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.
- У США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього передбачено створення окремих кімнат імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.