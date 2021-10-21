Вчені з Ізраїлю визначили, що вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech є високоефективною проти штаму Delta у підлітків.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Дослідження ефективності вакцини Pfizer у підлітків проводила ізраїльська медична організація “Клаліт” спільно з дослідниками з Гарвардського університету.

Вчені проаналізували дані 94 354 підлітків, які зробили щеплення, та порівняли їх з інформацією про таку ж кількість нещеплених підлітків.

Як зазначається, дослідження проводилися з червня по вересень, коли штам Delta був домінантним в Ізраїлі.

Вчені констатували, що ефективність вакцини на 7-21 день після введення другої дози проти штаму Delta у підлітків становила 90%, а проти класичного COVID-19 – 93%.

Додамо, що вакцина Pfizer/BioNTech дозволена в Ізраїлі дітям у віці з 12 років. Вчені планують використати отримані висновки, щоб отримати дозвіл на вакцинацію дітей до 5 років.

7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.