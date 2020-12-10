Про це пише AFR.
“Керівник досліджень Pfizer: COVID-вакцина – це жіноча стерилізація”, – йдеться у заголовку псевдостатті, яку масово розповсюджують у соціальних мережах англійською, німецькою та португальською мовами.
Зазначається, що цю інформацію буцімто розповів дослідник компанії Pfizer Майкл Йєдон. Він стверджує, що ця вакцина навчить імунну систему атакувати білок, що бере участь у формуванні плаценти. Це призведе до безпліддя у жінок.
Однак незалежні медичні експерти та Pfizer заявили, що під час клінічних випробувань не було задокументовано фактів безпліддя.
Цікаво, що вказаний дослідник не працює у компанії з 2011 року. Дані про це вказані у його профілі у LinkedIn.
За словами доцента кафедри мікробіології Йоркського університету Дасантіли Големі-Котра, технологія мРНК, яка лежить в основі цієї вакцини, має інший механізм дії. Вона не впливає на жіноче здоров’я.
Вакцина Pfizer створена на основі мРНК. Вона не містить жодного білка самого вірусу. Принцип її дії полягає у системі вказівок організму щодо синтезування вірусного білка, щоб імунна система навчилася захищатися від хвороби.
Професорка Лейпцизького університету Аннет Бек-Сіккінгер зазначила, що якби твердження про те, що вакцина викликає безпліддя відповідало істині, то кожна жінка, яка перенесла COVID-19, була б безплідною.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла розповів, що інформація про вплив вакцини на жіноче здоров’я є неправдивою. Однак компанія не проводила досліджень щодо впливу вакцини на вагітних жінок, тому їм радять утриматися від щеплень.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.