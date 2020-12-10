Публікації у соціальних мережах про те, що вакцина проти коронавірусу від компанії Pfizer провокує жіноче безпліддя, є фейковими.

Про це пише AFR.

“Керівник досліджень Pfizer: COVID-вакцина – це жіноча стерилізація”, – йдеться у заголовку псевдостатті, яку масово розповсюджують у соціальних мережах англійською, німецькою та португальською мовами.

Зазначається, що цю інформацію буцімто розповів дослідник компанії Pfizer Майкл Йєдон. Він стверджує, що ця вакцина навчить імунну систему атакувати білок, що бере участь у формуванні плаценти. Це призведе до безпліддя у жінок.

Однак незалежні медичні експерти та Pfizer заявили, що під час клінічних випробувань не було задокументовано фактів безпліддя.

Цікаво, що вказаний дослідник не працює у компанії з 2011 року. Дані про це вказані у його профілі у LinkedIn.

За словами доцента кафедри мікробіології Йоркського університету Дасантіли Големі-Котра, технологія мРНК, яка лежить в основі цієї вакцини, має інший механізм дії. Вона не впливає на жіноче здоров’я.

Вакцина Pfizer створена на основі мРНК. Вона не містить жодного білка самого вірусу. Принцип її дії полягає у системі вказівок організму щодо синтезування вірусного білка, щоб імунна система навчилася захищатися від хвороби.

Професорка Лейпцизького університету Аннет Бек-Сіккінгер зазначила, що якби твердження про те, що вакцина викликає безпліддя відповідало істині, то кожна жінка, яка перенесла COVID-19, була б безплідною.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла розповів, що інформація про вплив вакцини на жіноче здоров’я є неправдивою. Однак компанія не проводила досліджень щодо впливу вакцини на вагітних жінок, тому їм радять утриматися від щеплень.