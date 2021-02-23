COVID-вакцина забезпечує імунітетом на 12 місяців, – Ляшко

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього”, – зазначив Ляшко.

Він додав, що до проєкту бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини проти коронавірусу.

Ляшко також заявив, що готовий публічно зробити щеплення індійською вакциною проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри до препарату. Він нагадав, що раніше робив публічне щеплення проти дифтерії та правцю.