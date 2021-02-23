COVID-вакцина забезпечує імунітетом на 12 місяців, – Ляшко

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього”, – зазначив Ляшко.
Він додав, що до проєкту бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини проти коронавірусу.
Ляшко також заявив, що готовий публічно зробити щеплення індійською вакциною проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри до препарату. Він нагадав, що раніше робив публічне щеплення проти дифтерії та правцю.
У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Звідки уряд братиме гроші на вакцину, які це будуть вакцини і коли вони потраплять до України — в матеріалі #Букв.