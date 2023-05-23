Джерело: Reuters.

“Якщо Україна прийме рішення, що настав час організувати таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б провести цей саміт у себе”, – наголосив очільник МЗС Данії, додавши, що учасниками зустрічі мають бути лише союзники України.

За словами, Расмуссена, спочатку необхідно докласти певних зусиль, щоб створити “глобальну прихильність” до проведення такої зустрічі. “Потрібно сприяти збільшенню інтересу і залученню таких країн, як Індія, Бразилія і Китай”, – сказав посадовець.

Водночас він зауважив, що не може уявити участь Росії у такому саміті.

Нагадаємо, 2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.

Відтак, Данія спорядить Україні техніку для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Військовий пакет є найбільшим від Данії станом на сьогодні і надсилається на підтримку українського контрнаступу.

Поульсен висловив сподівання, що допомога “забезпечить Україні ще кращу основу для того, аби стати господинею у власному домі”.

Додамо, що незабаром Данія зможе спорядити в Україну для військовослужбовців ЗСУ танки Leopard 1.