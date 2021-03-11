Данілов прокоментував заяви Мендель про санкції проти Коломойського 

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
Днями під час 2,5-годинного інтерв’ю Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського — це тільки початок великого наступу на українську корупцію. На питання щодо санкції РНБО проти Коломойського Мендель посміхаючись відповіла: “Ну, подивимося”.
Данілов відмовився від інтерпретацій слів Мендель.
“Перш за все я хотів би зауважити, що пані Мендель не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі президента. Я не можу за неї відповідати, що вона мала на увазі”, — сказав він.
Давати пряму відповідь на запитання щодо перспектив запровадження санкцій проти Коломойського він теж не став.
“Те, що стосується введення санкцій щодо тих чи інших фізичних та юридичних осіб… […] На наступному засіданні це питання обов’язково буде розглядатися. Кого це стосуватиметься — будете дізнаватися тільки після засідання РНБО”, — наголосив Данілов.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.
- У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.
- Ввечері 5 березня в Офісі президента заявили, що “Україна повинна подолати систему, у якій домінують олігархи”. Тож держава вдячна кожному партнеру, зокрема США, за підтримку на шляху деолігархізації. При цьому імені олігарха Коломойського в заяві не згадують, як і запроваджені проти нього санкції.
- На переконання п’ятого президента України Петра Порошенка, президент Володимир Зеленський має відхреститися від свого партнера Ігоря Коломойського, а правоохоронні органи мають притягнути його до відповідальності.