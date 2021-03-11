Covid-19 Україна

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Данілов прокоментував заяви Мендель про санкції проти Коломойського 

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяви прессекретарки президента Юлії Мендель щодо санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.

Четвер, 11 березня 2021, 19:37

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Днями під час 2,5-годинного інтерв’ю Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського — це тільки початок великого наступу на українську корупцію.  На питання щодо санкції РНБО проти Коломойського Мендель посміхаючись відповіла: “Ну, подивимося”.

Данілов відмовився від інтерпретацій слів Мендель.

“Перш за все я хотів би зауважити, що пані Мендель не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі президента. Я не можу за неї відповідати, що вона мала на увазі”, — сказав він.

Давати пряму відповідь на запитання щодо перспектив запровадження санкцій проти Коломойського він теж не став.

“Те, що стосується введення санкцій щодо тих чи інших фізичних та юридичних осіб… […] На наступному засіданні це питання обов’язково буде розглядатися. Кого це стосуватиметься — будете дізнаватися тільки після засідання РНБО”, — наголосив Данілов.

Теги: РНБО, Ігор Коломойський, Олексій Данілов, РНБО, санкції, Юлія Мендель

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