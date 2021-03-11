Данілов прокоментував заяви Мендель про санкції проти Коломойського 

Про це йшлося на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Днями під час 2,5-годинного інтерв’ю Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського — це тільки початок великого наступу на українську корупцію. На питання щодо санкції РНБО проти Коломойського Мендель посміхаючись відповіла: “Ну, подивимося”.

Данілов відмовився від інтерпретацій слів Мендель.

“Перш за все я хотів би зауважити, що пані Мендель не працює в апараті РНБО. Вона працює, наскільки мені відомо, в Офісі президента. Я не можу за неї відповідати, що вона мала на увазі”, — сказав він.

Давати пряму відповідь на запитання щодо перспектив запровадження санкцій проти Коломойського він теж не став.