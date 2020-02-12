#Букви розповідають, що відомо про Дашу Зарівну.

Про своє призначення Зарівна написала у Twitter: “Хто прессекретар голови Офісу президента України, то я. Рік починається цікаво, що я можу сказати”.

У Facebook вона зазначила, що знаходиться разом з Андрієм Єрмаком в Офісі президента України.

У 2018 році колишня шеф-редактор видання L’Officiel Online Даша Зарівна запустила новий інтернет-журнал про технології та бізнесі Vector. Крім онлайн-видання, проходять і тематичні оффлайн-зустрічі.

Також Даша Зарівна веде навчальний курс “PR-стратегія малого бізнесу”.

У Instagram Даші Зарівної є фотографія з Андрієм Єрмаком від 7 листопада 2019 року.

“Сьогодні була на лінії розведення в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське), потім в Золотому. Забезпечувала комунікаційне супровід поїздки помічника Президента Андрія Єрмака, міністрів Кабміну і чотирьох послів – США, Франції, Німеччини та Великобританії”, – написала тоді Зарівна.

Також відомо, що Даша Зарівна була дружиною Андрія Довбенко, відомого юриста, якого називали за часів Петра Порошенка “смотрящим за Мін’юстом”. Хоча раніше міністр юстиції Павло Петренко говорив, що Довбенко ніякого відношення до Мін’юсту не мав, ніколи там не працював.

За словами Довбенка, Міністерство юстиції його абсолютно не цікавить, а сам він “ні в якому разі” не планує займатися політикою і не претендує на посади у владі.

Це на весіллі Довбенка в Сен-Тропе погуляв уже колишній голова ОПУ Андрій Богдан.