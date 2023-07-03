Джерело: пресслужба ДБР
Як повідомляється, до злочинного угруповання входили мешканці Закарпаття, колишні та діючі правоохоронці.
У відомстві розповіли, що цивільні учасники групи підшукували охочих незаконно потрапити за кордон. “Клієнтів” автомобілем доставляли до обумовленого місця поблизу кордону, де далі їх переводили стежками в обхід пунктів пропуску інші спільники.
Для маскування фігуранти використовували спеціальні костюми та прилади нічного бачення. Правоохоронці, що входили до складу групи, допомагали уникати прикордонних нарядів. Вони мали доступ до інформації про місця розташування прикордонників та час їхньої варти.
Ціни за “послуги” з однієї особи коливалися від 5 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від “довжини ланцюжка”, задіяних в оборудці посередників.
Зазначено, що 28 червня двох учасників організованої групи – батька і сина, правоохоронці затримали під час спроби незаконно перевести до Угорщини трьох чоловіків призовного віку. За організацію переправлення одного з них зловмисники напередодні отримали 8 тис. доларів США на банківську картку. Гроші за переправлення ще двох у сумі 11 тис. доларів США мали прийти після вдалого перетину “клієнтами” кордону.
Проведено слідчі дії за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час обшуків було вилучено майже 40 тис. доларів США, понад 15 тис. євро, 5 автомобілів, прилади нічного бачення, радіостанції, камуфляжні костюми, телефони та банківські картки.
Двом затриманим вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років
Готуються підозри й іншим учасникам злочинної групи, запевнили в ДБР.
- В Україні відсутні обмеження щодо виїзду жінок за кордон, в тому числі військовозобов’язаних. Винятком вважаються лише окремі категорії, зокрема нардепи та урядовці.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував відповідальність для осіб, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану. У відповідь в Держприкордонслужбі вирішили розповісти, як легально виїхати за кордон в умовах дії заборони на виїзд для військовозобовʼязаних осіб.
- Державна прикордонна служба України не обмежує можливість виїзду за кордон для юнаків, яким не виповнилося 18 років.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 96 442 чоловіки отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон через систему “Шлях”. Успішно скористалися дозволом 66 474 особи, з яких 9373 не повернулися до України.
- На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.