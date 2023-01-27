Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.
“Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей”, – наголошує Шмигаль.
Також він додає, що саме тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України, і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планує провести зустріч в Таїланді з представниками української громади.
Проте голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія гостро відреагував на поїздку нардепа-слуги Миколи Тищенка до Таїланду. Відтак партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.
- Народний депутат від фракції Слуга народу Микола Тищенко повідомив, що 27 січня зустрінеться з українцями у Таїланді, зустріч анонсували у посольстві України. Соцмережі вибухнули обуренням, оскільки, ймовірно, ресторатор вже певний час перебуває там під час повномасштабної війни. Окрім цього, нещодавно РНБО заборонила депутатам та посадовцям залишати межі України.
- Народна депутатка України, лідерка фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко почала 2023 рік з відпочинку у Дубаї.
- Пресофіцерку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванну Плантовську, яка демонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели у житомирський загін на посаду, не пов’язану із комунікацією.