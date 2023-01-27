На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

“Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей”, – наголошує Шмигаль.

Також він додає, що саме тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України, і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планує провести зустріч в Таїланді з представниками української громади.

Проте голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія гостро відреагував на поїздку нардепа-слуги Миколи Тищенка до Таїланду. Відтак партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.