Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, сьогодні по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса з боку ДБР. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва.

Кривонос підтвердив факт порушення кримінальної справи. Він наголосив, що це було особистою ініціативою президента України Володимира Зеленського, оскільки останній вважає генерал-майора своїми політичним опонентом.

“Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ скасувати моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом”.

У червні 2021 року генерал-майора Збройних сил України, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса звільнили з ЗСУ. Він стверджує, що це через критику бездіяльності Зеленського у сфері оборони та провалу Офісом президента та Міністерством оборони підготовки України до російської агресії.

Про захист аеропорту Кривонос розповів:

“25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, в аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об’єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ В.Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. За наказом Залужного мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Але це було вже на початку березня. Я об’єднав усі підрозділи, у більшості з необстріляних людей — прикордонників, срочників з президентського полку, нацгвардійців добровольців, ветеранів морської піхоти, побратимів з ДУК, та курсантів Військового інституту університету Шевченка, і вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об’єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 13 березня В.Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу”.

Проте 29 березня, прибувши до Залужного, Кривонос дізнався, що наказ про його зачислення на службу скасовано – з ініціативи Володимира Зеленського.

“Мені сказали прямо мої джерела: “Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой – Верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому”.

Сергій Кривонос констатував, що зараз йде жорстока та тривала війна, і його обурює те, що на фронт кидають десятки тисяч непідготовлених людей, які губляться без досвідчених командирів, війна буде довгою і політичним чварам не місце при таких обставинах. Навпаки, потрібно згуртуватися проти ворога.

“Для Зеленського проблема — це я, і щоб змусити мене припинити вимагати відновлення законного наказу про зачислення на військову службу, Верховний Головнокомандувач знаходить час давати незаконні вказівки слідчим ДБР. Це великий сором, що тепер ДБР вигадало проти мене штучну справу, мене звинувачують, що я робив все належне для захисту України, в той час, як Верховний Головнокомандувач, який провалив організацію оборони країни, тільки давав інтерв’ю з підвалу. Це великий сором для держави, це образа”.

Генерал-майор наголосив, що влада намагається змусити побратимів давати проти показання, що змушує задуватися про низку мораль керівництва.

“Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів. Мабуть, так прийнято у “Кварталі”, але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Кожен військовий розуміє, що нам потрібна єдність, і що війна для нас не завершилась, що це тільки політики готуються до виборів, а ми будемо захищати Україну. Я чесно та законно виконував свій військовий обов’язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР — це пляма ганьби не на мені — а на самому Зеленському”.