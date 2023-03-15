Про це інформує Bloomberg.

Проте Пьотр Мюллер не надав інформацію про які конкретно країни мовиться.

“Польща отримала “чіткі заяви” від кількох країн, які бажають поставити Україні винищувачі МіГ-29. Я можу лише підтвердити, що ці рішення прийняті кількома країнами, але в мої обв’язки не входить повідомляти про це від імені цих країн. Ми вже маємо чіткі заяви щодо того, які країни це будуть, але ми домовилися, що вони оголошуватимуть таке рішення на своїх умовах і за власними процедурами”, — заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Зазначимо, що вчора, 14 березня, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 протягом найближчих чотирьох-шести тижнів, припускаючи, що союзники Києва наближаються до угоди щодо наступного кроку у своїй збройній підтримці.

Польща заявила, що готова передати Україні радянські літаки МіГ-29 у складі коаліції країн. Однак, оскільки союзники Києва обережно підходять до передачі винищувачів, неясно, скільки часу може тривати такий процес.

“Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів”, – пояснив Моравецький, відповідаючи на запитання, скільки часу може минути, перш ніж Варшава постачить літак.

Крім того, на початку березня стало відомо, що Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надь, їхня країна не планує більше ніколи використовувати ці літаки.

“Наша країна більше не потребує їх, вони вже не мають для нас цінності. Але в Україні вони допоможуть врятувати чиєсь життя”, – заявив міністр.

У Словаччині є дві причини, чому вона більше не використовує МіГ-29: брак запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки. Водночас необхідні фахівці є в Україні.

Рішення можуть ухвалити протягом декількох днів або тижнів. “Дійсно безпрограшний варіант для всіх учасників цього процесу”, — додав він.

У пріоритеті передати Україні МІГ-29, щоб допомогти оборонятися. Раніше країна заявляла, що із задоволенням забезпечить навчання українських пілотів у разі передачі США винищувачів F-16, але поки цього не сталося.