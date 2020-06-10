Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Захист Кузьменко просив відпустити її на поруки. Однак суд відмовився задовольнити апеляцію на подовження терміну арешту і залишив жінку під вартою.
Згідно з повідомленням на сайті суду, Юлія Кузьменко залишається під вартою до 24 липня 2020 року.
“Суд залишив у силі постанову слідчого судді Печерського районного суду. Тобто до 24 липня Кузьменко перебуватиме під вартою”, – повідомив у коментарі журналістам за підсумками засідання адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
За його словами, Кузьменко були готові взяти на поруки близько 15 осіб: військові, волонтери, народні депутати.
“Тобто дійсно багато людей, які заслуговують на довіру суду. Але суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги”, – наголосив адвокат.
Безпалий також розповів, що аргументи сторони захисту базувалися на відсутності ризиків, що Кузьменко сховається від слідства або суду.
“Наприклад, у Кузьменко є два закордонні паспорти, і ми неодноразово заявляли, що вона готова їх здати. Ми неодноразово заявляли, що вона не має наміру ховатися. Більш того, відсутні будь-які докази того, що вона буде переховуватися від слідства, суду або буде чинити тиск на слідство чи суд”, – зазначив адвокат.
Він уточнив, що сторона захисту після 26 червня готова звернутися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу для Кузьменко.
Нагадаємо, в грудні торік стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.
На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. Відповідно до початкового тексту підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.
- У ЗМІ повідомлялося, що слідчі Національної поліції, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, змінили маршрут жінки та чоловіка, які підкладали вибухівку під авто, щоб версія виглядала переконливою.
- 1 червня стало відомо, що матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали та відкрили для ознайомлення.
- Український режисер, колишній політв’язень РФ Олег Сенцов написав відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському з вимогою забезпечити справедливий розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.