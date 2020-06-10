Київський апеляційний суд залишив під вартою лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, яка фігурує в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захист Кузьменко просив відпустити її на поруки. Однак суд відмовився задовольнити апеляцію на подовження терміну арешту і залишив жінку під вартою.

Згідно з повідомленням на сайті суду, Юлія Кузьменко залишається під вартою до 24 липня 2020 року.

“Суд залишив у силі постанову слідчого судді Печерського районного суду. Тобто до 24 липня Кузьменко перебуватиме під вартою”, – повідомив у коментарі журналістам за підсумками засідання адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

За його словами, Кузьменко були готові взяти на поруки близько 15 осіб: військові, волонтери, народні депутати.

“Тобто дійсно багато людей, які заслуговують на довіру суду. Але суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги”, – наголосив адвокат.

Безпалий також розповів, що аргументи сторони захисту базувалися на відсутності ризиків, що Кузьменко сховається від слідства або суду.

“Наприклад, у Кузьменко є два закордонні паспорти, і ми неодноразово заявляли, що вона готова їх здати. Ми неодноразово заявляли, що вона не має наміру ховатися. Більш того, відсутні будь-які докази того, що вона буде переховуватися від слідства, суду або буде чинити тиск на слідство чи суд”, – зазначив адвокат.

Він уточнив, що сторона захисту після 26 червня готова звернутися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу для Кузьменко.

Нагадаємо, в грудні торік стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. Відповідно до початкового тексту підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.