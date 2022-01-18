До України з робочим візитом приїде державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. На 19 січня в Києві запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Таку інформацію підтвердили в Державному департаменті США.

Робочу зустріч вирішили провести через загострення напруженості між Заходом і Росією. Цьому посприяло нарощування Москвою близько ста тисяч військових на кордоні з Україною, збільшивши їх за планами до 175 тисяч, й погрози щодо нового вторгнення.

США планують підтвердити підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Також працівникам і родинами посольства США в Україні повідомлять про “зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.

Після цього Ентоні Блінкен вирушить до Берліна. У четвер, 20 січня, держсекретар з представниками німецького уряду обговорить відповідь на можливі агресивні дії Російської Федерації.