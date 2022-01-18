Таку інформацію підтвердили в Державному департаменті США.
Робочу зустріч вирішили провести через загострення напруженості між Заходом і Росією. Цьому посприяло нарощування Москвою близько ста тисяч військових на кордоні з Україною, збільшивши їх за планами до 175 тисяч, й погрози щодо нового вторгнення.
США планують підтвердити підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Також працівникам і родинами посольства США в Україні повідомлять про “зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації”.
Після цього Ентоні Блінкен вирушить до Берліна. У четвер, 20 січня, держсекретар з представниками німецького уряду обговорить відповідь на можливі агресивні дії Російської Федерації.
- Нагадаємо, що верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель поділився своїм занепокоєнням стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дипломат нагадав Росії про наслідки у випадку агресії проти України.
- Також президент Володимир Зеленський провів зустріч із директором ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) Біллом Бернсом під час візиту представника США до України минулого тижня.
- Канадський уряд направив в Україну невеликий контингент військових з Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Присутність елітного підрозділу збройних сил є частиною заходів союзників НАТО по стримуванню агресії РФ стосовно України.
- Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.