Про це повідомляє канадський телеканал Global News.
Підрозділ має допомогти в розробці плану евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення. Попередньо відомо, що мета відряджання військових з 9 січня полягає не в тренуванні.
“Командування Канадських сил спеціальних операцій є частиною ширших зусиль Збройних сил щодо підтримки Сили безпеки України”, — йдеться у повідомленні.
Global News не отримали офіційної відповіді уряду Канади чи збройних сил щодо присутності військ в Україні. Проте речниця CSOR Ембер Біно додала, що елітні військові працюють в Україні ще з 2020 року й діляться досвідом з українськими військовими. З 2014 року Оттава виділила Україні близько 700 мільйонів доларів, Канада надавала нелетальну військову техніку та брала участь в підготовці воїнів.
- Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Конгресмени-республіканці оголосили про намір внести законопроєкт, котрий дасть змогу оголосити Україну країною НАТО-плюс. Це сприятиме суттєвому збільшенню фінансування військової допомоги летального спрямування.
- Відомо, що Російська Федерація підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. Проте, США зі своїми союзниками готові дати рішучу відповідь агресивним діям Москви.
- Через погрози Росії прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни Балтії ведуть переговори з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території. Водночас у Сполучених Штатах Америки готові розглянути та затвердити майбутні заявки Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО.
- Також згідно з заявою Єнса Столтенберга, НАТО підпише угоду про посилене кіберспівробітництво з Україною після кібератаки, здійсненної в ніч з 13 на 14 січня на сайти уряду і ряду міністерств.