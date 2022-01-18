Канадський уряд направив в Україну невеликий контингент військових з Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Присутність елітного підрозділу збройних сил є частиною заходів союзників НАТО по стримуванню агресії РФ стосовно України.

Про це повідомляє канадський телеканал Global News.

Підрозділ має допомогти в розробці плану евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення. Попередньо відомо, що мета відряджання військових з 9 січня полягає не в тренуванні.

“Командування Канадських сил спеціальних операцій є частиною ширших зусиль Збройних сил щодо підтримки Сили безпеки України”, — йдеться у повідомленні.

Global News не отримали офіційної відповіді уряду Канади чи збройних сил щодо присутності військ в Україні. Проте речниця CSOR Ембер Біно додала, що елітні військові працюють в Україні ще з 2020 року й діляться досвідом з українськими військовими. З 2014 року Оттава виділила Україні близько 700 мільйонів доларів, Канада надавала нелетальну військову техніку та брала участь в підготовці воїнів.