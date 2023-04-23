Про це інформує BBC.
Родини зможуть отримати кухлі, звернувшись до місцевої ради після коронації.
Радник Саймон Тагг зауважив, що народження “кожної дитини” в окрузі є приводом для святкування.
“Коронація короля Карла III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться в цей день, це буде ще більш пам’ятний час. По всьому Стаффордширу дивитимуться коронацію по телевізору, збиратимуться з сусідами та друзями та відвідуватимуть спеціальні заходи, аби відзначити подію. Це будуть справді незабутні вихідні та чудовий шанс для спільнот зібратися разом і відсвяткувати момент в історії”, – наголосив він.
У BBC нагадали, що діти, котрі народилися в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, отримували срібні пам’ятні кухлі на честь цієї події.
Протягом коронаційних вихідних по всій країні планується провести низку заходів, зокрема вуличні вечірки та спеціальні виставки.
Зауважимо, офіційну емблему, яка використовуватиметься на святкуваннях під час травневої коронації британського короля Чарльза, оприлюднили 10 лютого. Дизайн віддає перевагу багаторічній боротьбі за навколишнє середовище монарха.
- Банк Англії продемонстрував нові банкноти з зображенням короля Чарльза III. Портрет короля замість портрету королеви – це єдине, що зміниться на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів.
- Принц Гаррі відвідає церемонію коронації Чарльза ІІІ, у той час, як Меган Маркл залишиться в Каліфорнії разом із дітьми Арчі та Лілібет.
- Король Великої Британії Чарльз III звернувся до парламенту країни з проханням внести поправки до закону. Він попросив, аби його брату і сестрі дозволили виконувати його обов’язки під час його відсутності.