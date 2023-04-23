Народжені в Стаффордширі в день коронації короля діти, отримають пам'ятні кухлі. Реєстраційна служба окружної ради повідомила, що спеціальні подарунки отримають батьки дітей, які народяться 6 травня.

Про це інформує BBC.

Родини зможуть отримати кухлі, звернувшись до місцевої ради після коронації.

Радник Саймон Тагг зауважив, що народження “кожної дитини” в окрузі є приводом для святкування.

“Коронація короля Карла III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться в цей день, це буде ще більш пам’ятний час. По всьому Стаффордширу дивитимуться коронацію по телевізору, збиратимуться з сусідами та друзями та відвідуватимуть спеціальні заходи, аби відзначити подію. Це будуть справді незабутні вихідні та чудовий шанс для спільнот зібратися разом і відсвяткувати момент в історії”, – наголосив він.

У BBC нагадали, що діти, котрі народилися в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, отримували срібні пам’ятні кухлі на честь цієї події.

Протягом коронаційних вихідних по всій країні планується провести низку заходів, зокрема вуличні вечірки та спеціальні виставки.

Нагадаємо, що 10 вересня 2022 року старший син померлої королеви Єлизавети II Ч арльз Артур Філіп Джордж офіційно проголошений новим королем Великої Британії − Чарльзом III. Відповідна прокламація була підписана у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Уільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Зауважимо, офіційну емблему, яка використовуватиметься на святкуваннях під час травневої коронації британського короля Чарльза, оприлюднили 10 лютого. Дизайн віддає перевагу багаторічній боротьбі за навколишнє середовище монарха.