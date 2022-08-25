Сьогодні в ніч на 25 серпня військові РФ завдали ударів по чотирьох районам Дніпропетровської області — Синельниківському, Нікопольському, Криворізькому та Дніпровському. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, це була надскладна ніч з постійними атаками й постраждалими.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. Внаслідок чого у Великомихайлівці зруйновані кілька будинків та восьмеро постраждалих, серед них троє дітей. Найменшій постраждалій усього 2 роки. Наразі всі перебувають у лікарні.

Також тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків — 6 та 11 років: “Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни”, — зазначив Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з “Градів” та важкої артилерії. У сам Нікополь та Марганецьку громаду “прилетіли” 11 снарядів. На щастя, минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські “Урагани” та “Смерчі”. Зазначається, що поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Голова ОВА додав, що село Кошове залишилося без світла. Водночас кілька реактивних снарядів прилетіли й в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла, проте люди не ушкоджені.

Резніченко зауважив, що на Дніпровський район росіяни скерували ракету: “Наші військові її збили”, — констатував він.