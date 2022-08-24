24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару щонайменше 22 особи загинули, майже пів сотні отримали поранення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Раніше Зеленський зазначив, що перед своїм виступом отримав підтверджену інформацію про те, що окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине, прямо по вагонах, тоді він повідомив, що відомо про 15 загиблих.

Наразі кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22 осіб.

“З них п’ятеро людей згоріли в машині, 11 річний підліток загинув, російська ракета зруйнувала його будинок”, – наголосив президент.

Президент додав, що пошуково-рятувальні роботи на залізничному вокзалі триватимуть.

Зеленський зазначив, “ми змусимо окупантів понести відповідальність за все, що вони наробили і обов’язково виженемо їх з нашої землі”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував фотографії з місця подій у Twitter.

Він зазначив, що терористична РФ продовжує вбивати цивільне українське населення.

“Як Володимир Зеленський наголосив у Раді безпеки ООН: терористичну Росію потрібно зупинити зараз, перш ніж вона вб’є більше людей в Україні та за її межами”, – написав очільник МЗС.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2022

Раніше окупанти ракетами обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, загинула 11-річна дитина.

Також у Дніпропетровській області в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей.

У День Незалежності України сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України. Протягом ночі вибухи звучали у кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю.