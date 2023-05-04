Спеціаліст з БПЛА Центру військово-морського аналізу США Семюель Бендетт заявив, що атака Кремля за допомогою безпілотних літальних апаратів була здійснена "відносно досвідченим оператором".

Про це інформує The Guardian.

За словами Бендетти, оператор, який здійснив атаку, мав досить високий рівень підготовки, водночас – це не обов’язково державний агент. За попередніми оцінками, атака Кремля могла бути здійснена за допомогою дрона китайського виробництва Mugin-5. Подібні апарати продаються у звичайних магазинах і коштують 9,5 тисяч доларів.

Серед головних характеристик дронів з фіксованим крилом – більша дальність і тривалість польоту, ніж у простих і дешевих апаратів. Mugin-5 теоретично спроможний літати протягом 7 годин зі швидкістю близько 120 км/год, що робить можливим роботу на великій відстані.

Водночас аналітики розглядають варіант, що це міг бути український безпілотник UJ-22, який має схожі характеристики: такі ж швидкість і дальність польоту. Про це свідчать дані на сайті виробника. Проте опубліковані відео не достатньо чіткі задля точного встановлення моделі.

Нагадаємо, що прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

У CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

Проте у Кремлі розглядають “найрізноманітніші варіанти відповіді” на нібито “українську атаку” на офіційну резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна.