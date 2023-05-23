Джерело: SkyNews
Мілорад Додік, один із проросійських політиків утворення на території Боснії і Герцеговини — Республіки Сербської, продовжив свій візит, попри різку критику з боку ЄС.
Зміст зустрічі поки що невідомий, натомість було припущення, що сторони обговорюватимуть ціни на газ і газопроводи під час перебування Додіка в Кремлі.
У 2022 році США запровадили санкції проти Додіка через його зв’язки з Росією.
8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.
Раніше лідер боснійських сербів Мілорад Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.
Окрім цього, Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.
Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв політику лідера сепаратистів боснійських сербів Мілорада Додіка з політикою президента РФ Володимира Путіна після його кроків щодо обмеження інакомислення та прав ЛГБТК.
Республіка Сербська — утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди, де домінують серби. Додік є президентом утворення та провідним політиком, який неодноразово виступав за розпад Боснії та конфліктував із західними офіційними особами в балканській країні.
- У жовтні 2022 року на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, лідирував проросійський політик Мілорад Додік. Він підтримував російське вторгнення до України.
- Додік напередодні виборів літав до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він пообіцяв поважати результати псевдореферендумів в Україні. Також він підтримує війну в Україні та російську пропаганду.
- 26 вересня в ЄС засудили рішення Сербії провести зовнішньополітичні консультації з РФ, заявивши, що це викликало запитання в той час, коли Брюссель наголосив країнам, які прагнуть приєднатися до блоку, не продовжувати звичайну взаємодію з Москвою.
- Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він “не бажана особа” в республіці, оскільки розкритикував нагородження російського президента Путіна медаллю.