23 травня лідер боснійських сербів Мілорад Додік здійснив візит до РФ, попри різку критику з боку ЄС. Повідомляється, що Додік вже зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: SkyNews

Мілорад Додік, один із проросійських політиків утворення на території Боснії і Герцеговини — Республіки Сербської, продовжив свій візит, попри різку критику з боку ЄС.

Зміст зустрічі поки що невідомий, натомість було припущення, що сторони обговорюватимуть ціни на газ і газопроводи під час перебування Додіка в Кремлі.

У 2022 році США запровадили санкції проти Додіка через його зв’язки з Росією.

8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.

Раніше лідер боснійських сербів Мілорад Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.

Окрім цього, Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв політику лідера сепаратистів боснійських сербів Мілорада Додіка з політикою президента РФ Володимира Путіна після його кроків щодо обмеження інакомислення та прав ЛГБТК.

Республіка Сербська — утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди, де домінують серби. Додік є президентом утворення та провідним політиком, який неодноразово виступав за розпад Боснії та конфліктував із західними офіційними особами в балканській країні.