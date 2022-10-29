Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов до Державного агентства України з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про "реорганізацію".

Про це повідомляє пресслужба “Довженко-Центру”.

“Довженко-Центр подав у суд на Державне агентство України з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ №100 про “реорганізацію”, – йдеться у повідомленні фільмофонду.

Підготовче засідання Господарського суду міста Києва відбудеться 29 листопада.

Нагадаємо, що в серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно “Довженко-Центру” мають бути передані “Науковому центру кінематографії України”, основним видом діяльності якої є “вища освіта”. Зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, куди передадуть авторські права на українську анімацію. Тоді у пресслужбі “Довженко-Центру” заявили, що ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало своє рішення.

Також у наказі не було згадано кіноархівну та музейну колекції “Довженко-Центру”, які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

Натомість 17 серпня було створено петицію щодо скасування рішення про реорганізацію “Довженко-Центру”. Згодом ця петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Крім того, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради України рекомендував скасувати наказ Держкіно про реорганізації “Довженко-Центру”.

16 жовтня цього року стало відомо, що Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи. Мовиться про два нежитлові будинки: площею у 3 137 кв. м та 5 927 кв.м відповідно. Водночас про основний корпус поки що не йдеться.