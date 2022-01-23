В Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Друга пташка вже у Києві! Більше ніж 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це ще не кінець”, – наголосив голова Міноборони.

Олексій Резніков окремо зауважив, що цінний вантаж прибув під надійною охороною, маючи на увазі американського кокер-спанієля, котрий прибув у Київ на борту літака.

Це вже друга партія військової допомоги Україні, котру президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.

Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.