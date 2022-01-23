Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
“Друга пташка вже у Києві! Більше ніж 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це ще не кінець”, – наголосив голова Міноборони.
Олексій Резніков окремо зауважив, що цінний вантаж прибув під надійною охороною, маючи на увазі американського кокер-спанієля, котрий прибув у Київ на борту літака.
Це вже друга партія військової допомоги Україні, котру президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.
Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- Також в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- Відомо, що США також мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Окрім цього, Канада розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї.