Водію Infiniti оголосили підозру за скоєння ДТП у Харкові, внаслідок якої загинула одна людина та ще троє - постраждали.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідчі прокуратури Харківської області оголосили підозру водію Infiniti, який вчора спричинив ДТП у Харкові.

Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (частина друга статті 286 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Незабаром місцевий суд обере запобіжний захід підозрюваному.

Що відомо про ДТП?

Вчора у Харкові, на перехресті проспектів Гагаріна та Героїв Сталінграда, сталася аварія за участі двох автомобілів, Infinity та Chevrolet Aveo.

Автомобіль Infinity рухався на великій швидкості та намагався перетнути перехрестя на червоне світло світлофора, внаслідок чого в’їхав у Chevrolet.

Через зіткнення водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity отримали травми й були ушпиталені.

#Букви зібрали усю відому інформацію про цю аварію.