Про це повідомляє PolskieRadio.

Під час загальних дебатів на 5-й Конференції ООН з найменш розвинених країн у Катарі Дуда зазначив, що росіяни хочуть завоювати та експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму. Він нагадав, що Польща також була його жертвою в минулому.

“Імперія викрадає людей, зокрема дітей, і відправляє їх углиб Росії. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не кориться її волі — імперія вбиває. Хіба це не звучить знайомо? Чи не траплялося такого в історії багатьох країн? Я кажу це відкрито, тому що в минулому Польща була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій”, — додав глава Польщі.

Анджей Дуда також заявив, що підтримка жителів найменш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів Європейського Союзу. Він наголосив, що ці країни також сильно постраждали внаслідок нападу Росії на Україну, зокрема через зростання цін на харчові продукти.

Раніше президент Польщі заявив, що Росії потрібно залишити свої імперські амбіції. Наразі РФ дестабілізує багато країн по всьому світу, зокрема Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Москви.

Також стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО надати Україні післявоєнні гарантії безпеки – напередодні візиту до Варшави свого американського колеги, президента США Джо Байдена, – і у такий спосіб підтвердити підтримку Заходом Києва через рік від початку повномасштабної війни з Росією.