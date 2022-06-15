Дві третини мешканців Німеччини вважають РФ винною у війні в Україні – ECFR

Про це свідчать результати опитування на замовлення аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).
У всіх країнах, в яких проводилося опитування, є потужна підтримка розриву з РФ в багатьох сферах. У Німеччині 57% респондентів виступили за припинення будь-яких економічних відносин із РФ. Трохи нижче — кількість підтримують розрив усіх культурних (45%) та дипломатичних (39%) відносин. У Польщі 77% опитаних підтримали припинення економічних зв’язків, схожі результати отримано у Великій Британії, Фінляндії та Швеції.
Водночас у зв’язку з війною в Україні європейці здебільшого стурбовані зростанням цін на харчові продукти та можливою ядерною ескалацією з боку РФ. Дослідники зазначили, що у Німеччині особливо великий страх перед цінами на енергоносії, що зростають, цього побоюються 60% респондентів, а фіни стривожені особливо ризиком російського вторгнення в їхню країну.
Важливо, що 55% опитаних очікують, що ситуація в ЄС внаслідок конфлікту виявиться “дещо менш сприятливою” або “набагато менш сприятливою”. З погляду більшості респондентів, уряди їхніх країн надто сильно зосереджені на заходах у зв’язку з війною в Україні та нехтують розв’язанням інших проблем, які торкаються їхніх власних громадян. Більшість людей у Європі хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означатиме територіальні втрати для України, зазначають автори дослідження.
Респонденти виявляли солідарність з Україною, але Польща була єдиною країною, де більшість опитаних заявили, що покарання РФ за її агресію щодо України має бути пріоритетом.
Дослідження проведено у десяти європейських країнах – Фінляндії, Великій Британії, Польщі, Швеції, Португалії, Іспанії, Німеччині, Франції, Італії та Румунії.
Нагадаємо, у порівнянні з попереднім місяцем показник підтримки росіянами дій збройних сил РФ в Україні трохи збільшився. Наразі 77% громадян РФ схвалюють російсько-українську війну.
- В Україні негативне ставлення до РФ досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.
- В середині лютого перед повномасштабним вторгненням більша частина громадян України не мала сумнівів щодо боєздатності нашої армії. Вони переконані, що ЗСУ зможуть відбити напад Росії у разі повномасштабного вторгнення.
- Також за даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців були готові чинити опір у разі вторгнення РФ в Україну.
- 53% опитаних українців відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.