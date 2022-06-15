Дві третини мешканців Німеччини вважають РФ винною у війні в Україні – ECFR

На тлі війни в Україні європейці найбільше побоюються зростання цін на харчові продукти та ядерний конфлікт із РФ. У Німеччині більшість боїться зростання цін на енергоносії, у Фінляндії – вторгнення РФ до країни. За даними репрезентативного опитування, дві третини мешканців Німеччини (66%) вважають, що провину за війну в Україні несе РФ. Значно вище цей показник у Фінляндії (90%), Великій Британії, Польщі та Швеції (по 83%).

Про це свідчать результати опитування на замовлення аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

У всіх країнах, в яких проводилося опитування, є потужна підтримка розриву з РФ в багатьох сферах. У Німеччині 57% респондентів виступили за припинення будь-яких економічних відносин із РФ. Трохи нижче — кількість підтримують розрив усіх культурних (45%) та дипломатичних (39%) відносин. У Польщі 77% опитаних підтримали припинення економічних зв’язків, схожі результати отримано у Великій Британії, Фінляндії та Швеції.

Водночас у зв’язку з війною в Україні європейці здебільшого стурбовані зростанням цін на харчові продукти та можливою ядерною ескалацією з боку РФ. Дослідники зазначили, що у Німеччині особливо великий страх перед цінами на енергоносії, що зростають, цього побоюються 60% респондентів, а фіни стривожені особливо ризиком російського вторгнення в їхню країну.

Важливо, що 55% опитаних очікують, що ситуація в ЄС внаслідок конфлікту виявиться “дещо менш сприятливою” або “набагато менш сприятливою”. З погляду більшості респондентів, уряди їхніх країн надто сильно зосереджені на заходах у зв’язку з війною в Україні та нехтують розв’язанням інших проблем, які торкаються їхніх власних громадян. Більшість людей у ​​Європі хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означатиме територіальні втрати для України, зазначають автори дослідження.

Респонденти виявляли солідарність з Україною, але Польща була єдиною країною, де більшість опитаних заявили, що покарання РФ за її агресію щодо України має бути пріоритетом.

Дослідження проведено у десяти європейських країнах – Фінляндії, Великій Британії, Польщі, Швеції, Португалії, Іспанії, Німеччині, Франції, Італії та Румунії.

Нагадаємо, у порівнянні з попереднім місяцем показник підтримки росіянами дій збройних сил РФ в Україні трохи збільшився. Наразі 77% громадян РФ схвалюють російсько-українську війну.