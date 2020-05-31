Рух через пункт пропуску «Тиса» відновили

У Закарпатській області відновили рух через пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, який з ранку неділі блокували водії, які не бажають проходити додаткові перевірки.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною перевізники заблокували контрольний пункт пропуску “Тиса”.

На Закарпаття виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, щоб особисто розібратися в ситуації, яка мала місце в пункті пропуску “Тиса” і не допустити будь-яких нестандартних ситуацій на державному кордоні.

Фото: ДПСУ

Станом на зараз у пункті пропуску “Тиса” ситуація дещо стабілізувалася, пропускні операції відновлено.