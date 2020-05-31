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Рух через пункт пропуску «Тиса» відновили

У Закарпатській області відновили рух через пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, який з ранку неділі блокували водії, які не бажають проходити додаткові перевірки.

Неділя, 31 травня 2020, 17:22

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною перевізники заблокували контрольний пункт пропуску “Тиса”.

На Закарпаття виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, щоб особисто розібратися в ситуації, яка мала місце в пункті пропуску “Тиса” і не допустити будь-яких нестандартних ситуацій на державному кордоні.

ГПСУ Тиса

Фото: ДПСУ

Станом на зараз у пункті пропуску “Тиса” ситуація дещо стабілізувалася, пропускні операції відновлено.

Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.

При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.

Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.

21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

  • У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки в Броварах (Київська область).
Теги: автоперевозчики, автоперевозчики, ДПСУ, кордон, Венгрия

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