Рух через пункт пропуску «Тиса» відновили

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною перевізники заблокували контрольний пункт пропуску “Тиса”.
На Закарпаття виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, щоб особисто розібратися в ситуації, яка мала місце в пункті пропуску “Тиса” і не допустити будь-яких нестандартних ситуацій на державному кордоні.
Фото: ДПСУ
Станом на зараз у пункті пропуску “Тиса” ситуація дещо стабілізувалася, пропускні операції відновлено.
Напередодні повідомлялося, що суд в Броварах (Київська область) заарештував шістьох учасників резонансної перестрілки в місті, яка сталася 29 травня. Всього суд має обрати запобіжний захід 21 підозрюваному.
Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.
При проведенні подальших оперативно-розшукових заходів було затримано ще 17 правопорушників.
Станом на 30 травня були встановлені 28 осіб, причетних до правопорушення.
21 учаснику перестрілки оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
- У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до перестрілки в Броварах (Київська область).