Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на вечір 3 липня на Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась. Нині триває двобій за перехоплення ініціативи.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Сьогодні ворог намагався наступати на Бахмутському напрямку, але безрезультатно. Водночас наші сили оборони мали певний успіх.

Втім, ситуація змінюється дуже стрімко, пояснила Маляр. І додала, що контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Росіяни активно реагують на всі наші дії та створюють на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

На південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються.

Натомість на північному фланзі тривають бої.

За словами заступниці міністра, у самому Бахмуті також неспокійно. У місті ворог постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати максимальних втрат.

Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога”, – поінформувала Маляр.

Зауважимо, 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.