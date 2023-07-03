Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Сьогодні ворог намагався наступати на Бахмутському напрямку, але безрезультатно. Водночас наші сили оборони мали певний успіх.
Втім, ситуація змінюється дуже стрімко, пояснила Маляр. І додала, що контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Росіяни активно реагують на всі наші дії та створюють на загрозливих напрямках по три лінії оборони.
На південному фланзі в районі Кліщіївки, українські війська з боями, але просуваються.
Натомість на північному фланзі тривають бої.
За словами заступниці міністра, у самому Бахмуті також неспокійно. У місті ворог постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати максимальних втрат.
Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога”, – поінформувала Маляр.
Зауважимо, 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
- Станом на 3 липня українські воїни ліквідували більш як 230 тисяч російських загарбників.
- Станом на 3 липня ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування “Південь” залишається напруженою та динамічною.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.