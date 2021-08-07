Двоє учасників штурму Капітолія зі штатів Вашингтон та Нью-Джерсі визнали свою провину в нападі на представників правоохоронних органів.

Про це повідомляє АР.

Перші два випадки визнання провини, як результат договорів з федеральними прокурорами, можуть стати відправною точкою для десятків інших справ. Обом учасникам штурму Капітолія пред’явили звинувачення в нападі на поліціянтів. Якщо суддя розглядатиме справи, враховуючи їх домовленість з прокурором, то звинувачені можуть отримати покарання від 3 років обмеження волі.

Свою провину визнав Скотт Кевін Ферлемб, 44-річний ексбоєць змішаних єдиноборств, власник спортивної зали Fairlamb Fit в Нью-Джерсі. Йому загрожує від 6 місяців до понад 4 років ув’язнення. Також він погодився виплатити штраф розміром 2 тисячі доларів за шкоду, завдану Капітолію.

Другий, хто визнав провину, житель Вашингтону Девлін Томпсон. Він може отримати від 4 до 4,9 року позбавлення волі. Більший строк покарання пов’язаний з тим, що чоловік нападав на поліціянта, використовуючи кийок. За всіма пунктами звинувачення він міг би отримати від 20 років в’язниці. Проте, погодився визнати свою провину, виплатити 2 тисячі доларів штрафу, як матеріальну шкоду Капітолію, а також напише листа з вибаченнями офіцеру поліцію, на якого нападав.

Після визнання провини, Томпсона відправили в тюрму Сієтла. З січня він був на волі.

Федеральний прокурор розповів в суді, що Ферламб, брат якого працював агентом Секретної служби США, одним з перших увірвався в Капітолій, після того, як інші учасники розбили вікна будівлі й вибили двері. Коли він вийшов з приміщення, то викрикував образливі репліки в обличчя поліціянтам.

На відео видно, як він кричить щось на кшталт:

“Що роблять патріоти? Ми їб***, забираємо в них зброю, а потім штурмуємо їб**** Капітолій!”

Помічник прокурора Теджпал Чавла сказав, що Томпсон був на передовій найбільш жорстких зіткнень біля Капітолія.

В справі про напад на поліціянтів під час штурму Капітолія окружний суддя Ройс Ламберт виноситиме вирок 27 вересня і Томпсону, і Фейрламбу.

Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

Наразі у США пред’явили звинувачення більш ніж 550 учасникам штурму Капітолія.