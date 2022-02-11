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Джо Байден і Держдеп закликають громадян США негайно покинути Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив громадян США, які зараз перебувають в Україні, виїхати у зв'язку з загрозою російського вторгнення.

П’ятниця, 11 лютого 2022, 02:33
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Про це Байден розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

“Американські громадяни мають виїхати зараз”, – сказав Байден. “Це не схоже на те, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Це зовсім інша ситуація, і всі вони можуть швидко зійти з розуму”.

На запитання інтерв’юера, в якому випадку Байден відправить війська США для порятунку американців в Україні, президент США заперечив будь-яку можливість такого розвитку подій. Він наголосив, що якщо американці та росіяни стрілятимуть одне в одного, це стане початком світової війни. Він також наголосив, що світ, в якому ми живемо, дуже змінився.

Джо Байден стверджує, що якщо Путін “досить дурний, щоб здійснити вторгнення, то досить розумний, щоб не завдати шкоди американським громадянам”.

Фото: NBC News

Одначе, 10 лютого Держдепартамент оприлюднив повідомлення про те, що США “не зможуть евакуювати американських громадян у разі російських військових дій будь-де в Україні”.

10 лютого у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.

Теги: Державний департамент, Держдеп, Джо Байден, евакуація, США

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