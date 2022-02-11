Джо Байден і Держдеп закликають громадян США негайно покинути Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив громадян США, які зараз перебувають в Україні, виїхати у зв'язку з загрозою російського вторгнення.

Про це Байден розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

“Американські громадяни мають виїхати зараз”, – сказав Байден. “Це не схоже на те, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Це зовсім інша ситуація, і всі вони можуть швидко зійти з розуму”.

На запитання інтерв’юера, в якому випадку Байден відправить війська США для порятунку американців в Україні, президент США заперечив будь-яку можливість такого розвитку подій. Він наголосив, що якщо американці та росіяни стрілятимуть одне в одного, це стане початком світової війни. Він також наголосив, що світ, в якому ми живемо, дуже змінився.

Джо Байден стверджує, що якщо Путін “досить дурний, щоб здійснити вторгнення, то досить розумний, щоб не завдати шкоди американським громадянам”.

Одначе, 10 лютого Держдепартамент оприлюднив повідомлення про те, що США “не зможуть евакуювати американських громадян у разі російських військових дій будь-де в Україні”.

10 лютого у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.