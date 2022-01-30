Запроваджені санкції можуть викликати інфляцію, призвести до краху фондового ринку та інших форм фінансової паніки. Такі заходи можуть вдарити як по мільярдерах й уряду, так і про звичайних громадянах. Останнє пов’язане із тим, що заходи включають санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ.

За словами ексвисокопосадовця в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едварда Фішмана, у разі ескалації конфлікту в Україні США планують “вибити” опори, на яких тримається вся фінансова система Росії. Проте існують ризики, як політичні, так і економіки. Раніше ніколи не запроваджувати подібні широкі санкції для великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Водночас санкції можуть завдати економічну ударну хвилю в Європі та у світі.

У виданні зазначили, що Кремль у відповідь на можливі заходи США може зупинити постачання природного газу до Європи. Серед варіантів розглядають те, що Росія може здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.