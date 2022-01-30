Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Запроваджені санкції можуть викликати інфляцію, призвести до краху фондового ринку та інших форм фінансової паніки. Такі заходи можуть вдарити як по мільярдерах й уряду, так і про звичайних громадянах. Останнє пов’язане із тим, що заходи включають санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ.

За словами ексвисокопосадовця в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едварда Фішмана, у разі ескалації конфлікту в Україні США планують “вибити” опори, на яких тримається вся фінансова система Росії. Проте існують ризики, як політичні, так і економіки. Раніше ніколи не запроваджувати подібні широкі санкції для великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Водночас санкції можуть завдати економічну ударну хвилю в Європі та у світі.

У виданні зазначили, що Кремль у відповідь на можливі заходи США може зупинити постачання природного газу до Європи. Серед варіантів розглядають те, що Росія може здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.