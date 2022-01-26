Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти особисто президента Володимира Путіна не зашкодить йому. Він додав, що такий крок з боку Сполучених Штатів Америки буде “політично руйнівними”.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Адміністрація Джозефа Байдена заявила, що санкції можуть запровадити як частину узгоджених заходів Вашингтона та його союзників. Вони спрямовані на стримання Москви стосовно України, аби показати, що будь-яка нова агресія призведе до швидких і великих витрат.

“Індивідуальні санкції проти Путіна були б “не болючими, але політично руйнівними”, – сказав Пєсков.

Проте в етері “Радіо Свобода” експосол США в Україні Джон Гербст висловився, що президент РФ з оточенням все ж бояться нових санкцій. Зокрема він додав, що російські політики та бізнесмени полюблять відправляти на Захід їхні сім’ї, щоб діти вчилися за кордоном у провідних вишах. Зокрема утримувати нерухомість.