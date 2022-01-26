Про це повідомляє британське видання Reuters.

Адміністрація Джозефа Байдена заявила, що санкції можуть запровадити як частину узгоджених заходів Вашингтона та його союзників. Вони спрямовані на стримання Москви стосовно України, аби показати, що будь-яка нова агресія призведе до швидких і великих витрат.

“Індивідуальні санкції проти Путіна були б “не болючими, але політично руйнівними”, – сказав Пєсков.

Проте в етері “Радіо Свобода” експосол США в Україні Джон Гербст висловився, що президент РФ з оточенням все ж бояться нових санкцій. Зокрема він додав, що російські політики та бізнесмени полюблять відправляти на Захід їхні сім’ї, щоб діти вчилися за кордоном у провідних вишах. Зокрема утримувати нерухомість. 

“Потрібно зрозуміти, що “шишки” в Кремлі люблять відправляти на Захід їхні сім’ї. Вони люблять, щоб їх діти вчились в американських та європейських університетах. Вони люблять мати великі вілли в Рів’єрі, і вони не хочуть це втратити. Це не означає, що вони готові піддатися. Я думаю, що погроза санкцій не тільки проти так званих “шишок” в Кремлі, але також проти російської економки. Це велика загроза для них”, – сказав експосол.