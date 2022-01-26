Про це повідомляє британське видання Reuters.
Адміністрація Джозефа Байдена заявила, що санкції можуть запровадити як частину узгоджених заходів Вашингтона та його союзників. Вони спрямовані на стримання Москви стосовно України, аби показати, що будь-яка нова агресія призведе до швидких і великих витрат.
“Індивідуальні санкції проти Путіна були б “не болючими, але політично руйнівними”, – сказав Пєсков.
Проте в етері “Радіо Свобода” експосол США в Україні Джон Гербст висловився, що президент РФ з оточенням все ж бояться нових санкцій. Зокрема він додав, що російські політики та бізнесмени полюблять відправляти на Захід їхні сім’ї, щоб діти вчилися за кордоном у провідних вишах. Зокрема утримувати нерухомість.
“Потрібно зрозуміти, що “шишки” в Кремлі люблять відправляти на Захід їхні сім’ї. Вони люблять, щоб їх діти вчились в американських та європейських університетах. Вони люблять мати великі вілли в Рів’єрі, і вони не хочуть це втратити. Це не означає, що вони готові піддатися. Я думаю, що погроза санкцій не тільки проти так званих “шишок” в Кремлі, але також проти російської економки. Це велика загроза для них”, – сказав експосол.
- Нагадаємо, голова міжнародного комітету палати представників Конгресу США, демократ Грегорі Мікс вніс на розгляд конгресменів проєкт пакету санкцій проти Росії. Цей законопроєкт стане доповненням до “Акту про захист суверенітету України від 2022 року”.
- Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції щодо чотирьох українських громадян. До переліку увійшли колишні депутати від “Партії Регіонів”, “Опозиційної платформи – За Життя” та “Опозиційного блоку”.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT є небезпечним, оскільки може спровокувати війну в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- У ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії. Причиною є військова агресія щодо України.