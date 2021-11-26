Президент Володимир Зеленський вважає, що колишній голова Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба через спецоперацію з "вагнерівцями" хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Про це глава держави сказав на великому пресмарафоні.

За словами президента, під час підготовки до спецоперації він ставив Бурбі багато питань щодо можливих сценаріїв розвитку цієї спецоперації, зокрема, чи могли бути захоплені пасажири літака “Турецьких авіаліній”.

“Після зустрічі я сказав, що він (Бурба – ред.) хотів втягнути нас у величезний скандал з Ердоганом (президентом Туреччини – ред.). Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі, такі речі… Як він нам допомагає… Тому я говорю, що нас втягнули в цю спецоперацію. Вони не літаком, а автобусом в’їхали у Мінськ. Їх поселили чи в резиденцію, чи в санаторій біля Лукашенка”, – сказав Зеленський.

А ще Зеленський назвав Василя Бурбу аферистом.

“Ви розумієте – це авантюрист і аферист… Я ніколи не хотів говорити про нього так. Але зараз, коли його звільнили, ну, дріб’язкова людина, котра робить ремонти у Кончі за 11 мільйонів, СБУшник, котрий блокував все, пропонує мені “ковід”… Зробив висновки та хотів звільнити цю людину. Після цього об’являється, звичайно ж, Петро Олексійович, який за усім цим стоїть. Він хотів розколу наших відносин із США”.

Зеленський заявив, що Бурба від самого початку не влаштовував його на посаді голови розвідки через погану репутацію.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Про те, чи загрожує Зеленському та Єрмаку тюрма через розслідування Bellingcat — в статті #Букв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.