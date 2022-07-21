З початку розв'язаної РФ повномасштабної війни в Україні зафіксовано масові порушення норм міжнародного гуманітарного права. Доповідь, яка містить підтвердження цьому, представило Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - один з інститутів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Найбільш серйозними випадками автори документа називають бомбардування Драматичного театру у Маріуполі у середині березня, а також залізничного вокзалу у Краматорську на початку квітня. Крім того, вони висловлюють тривогу з приводу облоги українських міст російськими військами. У БДІПЛ зазначають, що цивільним особам не було надано можливості евакуюватись.

Експерти вважають дії російської сторони порушенням принципів пропорційності та поваги до основних прав людини. У доповіді наголосили, що свідки повідомляли про велику кількість випадків позасудових страт, арештів, а також тортур, сексуального насильства та викрадення.

Водночас експерти БДІПЛ вказують на порушення норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями української армії, зокрема, у доповіді критикується насильство над підозрюваними у мародерстві.

Матеріали про порушення, зібрані на 53 сторінках, подано як доповідь безпосередньо Бюро з демократичних інститутів та прав людини, а не ОБСЄ. Діяльність цієї європейської організації через конфлікт з одним з її основних членів – РФ – виявилася паралізованою.

Довідка. БДІПЛ є головною установою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що займається “людським виміром” безпеки. Бюро, яке спочатку називалось Бюро вільних виборів, було створено в 1990 році Паризькою хартією і створено в 1991 році.