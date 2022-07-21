Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Найбільш серйозними випадками автори документа називають бомбардування Драматичного театру у Маріуполі у середині березня, а також залізничного вокзалу у Краматорську на початку квітня. Крім того, вони висловлюють тривогу з приводу облоги українських міст російськими військами. У БДІПЛ зазначають, що цивільним особам не було надано можливості евакуюватись.
Експерти вважають дії російської сторони порушенням принципів пропорційності та поваги до основних прав людини. У доповіді наголосили, що свідки повідомляли про велику кількість випадків позасудових страт, арештів, а також тортур, сексуального насильства та викрадення.
Водночас експерти БДІПЛ вказують на порушення норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями української армії, зокрема, у доповіді критикується насильство над підозрюваними у мародерстві.
Матеріали про порушення, зібрані на 53 сторінках, подано як доповідь безпосередньо Бюро з демократичних інститутів та прав людини, а не ОБСЄ. Діяльність цієї європейської організації через конфлікт з одним з її основних членів – РФ – виявилася паралізованою.
Довідка. БДІПЛ є головною установою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що займається “людським виміром” безпеки. Бюро, яке спочатку називалось Бюро вільних виборів, було створено в 1990 році Паризькою хартією і створено в 1991 році.
- Нагадаємо, німецька Вільна демократична партія пропонує розширити повноваження генерального прокурора ФРН у переслідуванні відповідальних за злочини, скоєні під час російської військової агресії в Україні.
- На черговій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалили три важливі резолюції щодо України. Ключовою є “Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу, що також становить загрозу всьому регіону ОБСЄ”.
- Водночас міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн впевнений, що розслідування військових злочинів в Україні триватиме багато років.
- Раніше двопартійна група американських законодавців представила резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.
- Інформаційна система “Книга катів українського народу” розпочала свою роботу. Вона містить у собі збірку перевірених даних російських військовослужбовців, які чинили та продовжують вчиняти злочини на території України.