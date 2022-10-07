Про це повідомляє Reuters.

За словами президента Франції, європейські країни надішлють Україні більше військової техніки для протидії Росії, серед якої – французькі самохідні артилерійські установки “Цезар” (Caesar).

“Ми справді працюємо над кількома запитами з кількома членами ЄС, у тому числі над новими гаубицями “Цезар”, — сказав Емманюель Макрон. Також він наголосив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну.

Варто зазначити, що третього жовтня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борне заявила законодавцям, що хоча війна в Україні триватиме, Франція готова і хоче “зробити вартість війни нестерпною для Росії”.

Під час свого виступу перед нижньою палатою парламенту Франції Борне акцентувала, що “Росія, швидше за все, піде далі в беззаконня та ескалацію”, проте Франція “не ослабне ні перед обличчям російського агресора, ні для захисту французького народу”.

“Війна в Україні триватиме, але ми готові, опір українського народу нас зобов’язує, ми витримаємо”, – заявила вона.

За словами прем’єр-міністерки, Франція надала Україні понад 200 мільйонів євро (195 мільйонів доларів) допомоги та спорядила 2,5 тисячі тонн матеріалів.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи ЗСУ у звільненні українських територій.

Довідка. CAESAR (“Цезар”) — французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.