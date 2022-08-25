Сьогодні, 25 серпня, внаслідок обстрілів російськими окупантами Енергодар повністю залишився без світла та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

За його словами, Енергодар вкотре опинився не межі гуманітарної катастрофи, адже зараз у місті відсутні світло та вода. “Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом”, – зазначив Дмитро Орлов.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція досі у небезпеці, саме тому нещодавно в Енергодар доставили 25 тисяч таблеток калію йодиту у разі виникнення аварії на атомних реакторах.

Запорізька АЕС досі знаходиться під контролем російських окупантів. Окрім того, на ядерному об’єкті регулярно відбуваються збройні провокації з боку загарбників.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що ця ситуація змушує вживати додаткових заходів безпеки. Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл було доставлено 25000 таблеток калію йодиту.

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС. За його словами, росіяни “щось завозили” на станцію потайки від персоналу АЕС. На думку Зеленського це може бути “що завгодно”, навіть міни.