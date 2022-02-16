Про це повідомляє видання CNN Turk.
Ердоган заявив про можливість провести зустріч в Анкарі чи Стамбулі, якщо від російського керівництва буде позитивна відповідь. За його словами, під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві український президент позитивно поставився до ідеї тристоронньої зустрічі.
“Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки я хочу дізнатися його думку щодо цього під час телефонних переговорів з ним”, – заявив Ердоган.
Турецький лідер зазначив, що “поганим знаком” є справжня війна в Східній Європі. Зокрема подібні військові дії не годяться “для здоров’я регіону”.
Ердоган наголосив, що їхня країна ставиться відповідально до розв’язання кризи між Україною та Росією дипломатичними та мирними засобами. Зокрема у спосіб співпраці з Зеленським та Путіним. Він зазначив, що подібні діалоги можна “використати для зменшення артеріального тиску”.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили участь Туреччини у розв’язанні проблеми, яка виникла через дії Росії біля українського кордону.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.
- 3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки.
- Під час зустрічі Україна та Туреччина підписали рамкову угоду, яка передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.