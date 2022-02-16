Про це повідомляє видання CNN Turk.

Ердоган заявив про можливість провести зустріч в Анкарі чи Стамбулі, якщо від російського керівництва буде позитивна відповідь. За його словами, під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві український президент позитивно поставився до ідеї тристоронньої зустрічі.

“Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі. А поки я хочу дізнатися його думку щодо цього під час телефонних переговорів з ним”, – заявив Ердоган.

Турецький лідер зазначив, що “поганим знаком” є справжня війна в Східній Європі. Зокрема подібні військові дії не годяться “для здоров’я регіону”.

Ердоган наголосив, що їхня країна ставиться відповідально до розв’язання кризи між Україною та Росією дипломатичними та мирними засобами. Зокрема у спосіб співпраці з Зеленським та Путіним. Він зазначив, що подібні діалоги можна “використати для зменшення артеріального тиску”.