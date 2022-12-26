Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО у 2023 році – Столтенберг

Про це інформує Deutsche Welle.
Генсек впевнений, що Туреччина не блокуватиме вступ обох країн. Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, звинувачуючи країни, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), внесеної до переліку терористичних організацій як в Туреччині, так і в Європейському Союзі й США.
У травні Фінляндія та Швеція відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та подали заявки на вступ до НАТО. Тоді ж президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився одразу дати згоду на приєднання цих країн до блоку. Офіційна Анкара вимагала видачі курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.
Проте вже наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів, згідно з яким сторони мають сформувати спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом.
Згодом Альянс розпочав процедуру вступу двох країн, проте Туреччина знову висунула претензії та зауваження. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на прес-конференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом, що вони “ще навіть не на півдорозі” у виконанні домовленостей.
Проте 5 грудня уряд Фінляндії офіційно запропонував парламенту схвалити вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що країна “просунулась у процесі вступу до альянсу ще на один крок”.
Тоді як у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.
- На початку листопада Туреччина наполягала на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО.
- 8 листопада турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після закінчення зустрічі зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив, що Анкара не була готова дати згоду на вступ Швеції до НАТО. Водночас наголосив, що Швеція робить “позитивні кроки” у правильному напрямку, але щоб її членство в Північноатлантичному альянсі стало реальністю, необхідні подальші дії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що президент РФ Володимир Путін не продемонстрував готовності до миру. Навпаки, він прагне заморозити війну на деякий час, аби згодом розпочати новий наступ.