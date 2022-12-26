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Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО у 2023 році – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість, що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу "буде завершено вчасно". Він також очікує, що у 2023 році країни приєднаються до нього.

Понеділок, 26 грудня 2022, 19:11
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Про це інформує Deutsche Welle.

Генсек впевнений, що Туреччина не блокуватиме вступ обох країн. Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, звинувачуючи країни, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), внесеної до переліку терористичних організацій як в Туреччині, так і в Європейському Союзі й США.

У травні Фінляндія та Швеція відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та подали заявки на вступ до НАТО. Тоді ж президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовився одразу дати згоду на приєднання цих країн до блоку. Офіційна Анкара вимагала видачі курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Проте вже наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів, згідно з яким сторони мають сформувати спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом.

Згодом Альянс розпочав процедуру вступу двох країн, проте Туреччина знову висунула претензії та зауваження. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на прес-конференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом, що вони “ще навіть не на півдорозі” у виконанні домовленостей.

Проте 5 грудня уряд Фінляндії офіційно запропонував парламенту схвалити вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що країна “просунулась у процесі вступу до альянсу ще на один крок”.

Тоді як у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.

Теги: вступ до НАТО, Генсек НАТО, Столтенберг, Фінляндія, Швеція, альянс

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