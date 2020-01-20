Так в понеділок, 20 січня. нардеп від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський опублікував в фейсбук пост, в якому повідомив, що перша заступниця голова Нацбанку України Катерина Рожкова знаходиться у Відні. Метою її візиту Дубінський назвав зустріч з двома українського олігархами — Дмитром Фірташем та Валерієм Хорошковським.
“Рожкова вирушила до Відня на зустріч з Фірташем і Хорошковським. Обговорюється механізм переходу контроль над дочірнім банком “Сбербанку РФ”, а також покупкою “Промінвестбанку”, — написав Дубінський, додавши до посту фотографії Рожкової в аеропорту.
Банківські установи з російським капіталом, які, за інформацією Дубінського, Рожкова мала намір обговорити з олігархами, перебувають під санкціями НБУ. Відповідне рішення Рада нацбезпеки і оборони України прийняв 1 березня 2018 року.
Сама Рожкова потверділа факт поїздки до Відня, проте запевнила, що Фірташа та Хорошковського “не бачила”.
“Коротко про моїх вихідні: економом до Відня літала, кава по-віденськи з захером пила, в “Альбертіні”(художній музей у Відні — ред.) була, Моцарта слухала. Фірташа з Хорошковським не бачила”, — написала вона в фейсбук.
Також Рожкова повідомила, що вже в понеділок була на робочому місці та жартома запитала у підписників: “Де в Києві можна відчути себе, як (в пості Дубінського) у Відні? P.S. Цього року пообіцяла дочці поїздку в Діснейленд. Є ідеї, кого там зустріти з олігархів?”.
Як повідомлялося раніше, напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На записі “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, — така фраза прозвучала в запису.
Після публікації записів Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її Президенту Володимиру Зеленському. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з деякими умовами.
- Поширенням записів займався, зокрема, народний депутат Олександр Дубинський.
- Фотографи # Букв зафіксували, як народний депутат від фракції “Слуги народу”, колишня журналістка телеканалу “1 + 1” Ольга Смаглюк-Василевська в листуванні відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубинському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.