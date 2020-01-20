"Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив про зустріч заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з олігархами Фірташем та Хорошковським. Вона інформацію спростувала.

Так в понеділок, 20 січня. нардеп від фракції “Слуги народу” Олександр Дубінський опублікував в фейсбук пост, в якому повідомив, що перша заступниця голова Нацбанку України Катерина Рожкова знаходиться у Відні. Метою її візиту Дубінський назвав зустріч з двома українського олігархами — Дмитром Фірташем та Валерієм Хорошковським.

“Рожкова вирушила до Відня на зустріч з Фірташем і Хорошковським. Обговорюється механізм переходу контроль над дочірнім банком “Сбербанку РФ”, а також покупкою “Промінвестбанку”, — написав Дубінський, додавши до посту фотографії Рожкової в аеропорту.

Банківські установи з російським капіталом, які, за інформацією Дубінського, Рожкова мала намір обговорити з олігархами, перебувають під санкціями НБУ. Відповідне рішення Рада нацбезпеки і оборони України прийняв 1 березня 2018 року.

Сама Рожкова потверділа факт поїздки до Відня, проте запевнила, що Фірташа та Хорошковського “не бачила”.

“Коротко про моїх вихідні: економом до Відня літала, кава по-віденськи з захером пила, в “Альбертіні”(художній музей у Відні — ред.) була, Моцарта слухала. Фірташа з Хорошковським не бачила”, — написала вона в фейсбук.

Також Рожкова повідомила, що вже в понеділок була на робочому місці та жартома запитала у підписників: “Де в Києві можна відчути себе, як (в пості Дубінського) у Відні? P.S. Цього року пообіцяла дочці поїздку в Діснейленд. Є ідеї, кого там зустріти з олігархів?”.