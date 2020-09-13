Перший заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.

“Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення – не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива”, – написав Качура

Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.