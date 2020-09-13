Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.
За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.
“Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення – не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива”, – написав Качура
Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.
- Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
- Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними й спекулятивними.
- В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не зображають офіційної позиції України.