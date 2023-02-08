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«Франція налаштована вести Україну до перемоги» – Макрон вітає Зеленського у Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського, котрий перебуває з візитом у країні, що Франція "рішуче налаштована" привести Україну до перемоги у війні проти Росії. 

Четвер, 9 лютого 2023, 01:03
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Джерело: CNN

Про це повідомляє CNN.

Пізно ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до паризького аеропорту Орлі для майбутньої зустрічі з главою Франції та німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Під час зустрічі в Єлисейському палаці, Макрон наголосив, що Париж підтримує Україну та налаштований “вести її до перемоги”.

Україна може розраховувати на Францію та її союзників для перемоги у війні, Росія не повинна і не виграє війну”, – зазначив він.

Виступаючи разом із Зеленським та Олафом Шольцем, Макрон заявив, що Франція продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, а Париж буде “пристосовуватися і перепристосовуватися” до потреб Києва. Він додав, що Україна може розраховувати на Францію також і у подальшій побудові миру.

Після прибуття до Парижа Зеленський зауважив, що “вдячний за спонтанну ідею зустрітися та поговорити”.

Франція та Німеччина мають потенціал змінити правила гри”, — наголосив глава української держави у своєму вступному слові, додавши, що “чим швидше Україні вдасться отримати зброю великої дальності та сучасні літаки, тим сильнішими будуть наші коаліції”.

Своєю чергою, Шольц запевнив, що ФРН продовжуватиме надавати військову допомогу Україні “стільки, скільки їй буде потрібно”. Він також підтвердив, що “Росія не повинна виграти і не виграє цю війну”.

Канцлер також назвав майбутню участь Зеленського на саміті ЄС у Брюсселі “сильним сигналом” солідарності.

У межах зустрічі лідерів країн запланована вечеря, під час якої глави обговорять подальші кроки на підтримку України у війні з РФ.

Вже 9 лютого Зеленського очікують на саміті Європейського Союзу у Брюсселі.

Так, 6 лютого президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що запросив українського президента “особисто взяти участь у майбутньому саміті”.

Вранці 8 лютого Володимир Зеленський виступив перед британським парламентом. Він заявив, що перемога України у війні проти Росії змінить світ, а Велика Британія сприятиме цьому.

Він також відвідав британську військову базу Bovington Camp, на якій проходять підготовку українські військовослужбовці. Та побачив, як відбувається навчання українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці.

Теги: Франція, візит Зеленського до Франції, допомога Україні, Зеленський, Макрон, Париж, підтримка України

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