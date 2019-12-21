Відповідні відеозвернення оприлюднені на Facebook-сторінці ініціативи “Free Riff”.
Так, лідер гурту “Скай” Олег Собчук закликав або показати неспростовні докази, що Антоненко дійсно винен, або ж відпустити його на свободу.
“Хочу сказати, що якщо це всі докази, якщо їх так можна назвати – “доказами”, вони більше схожі на здогади, проти Андрія Антоненка, то не бачу підстав, щоб вірити в його причетність до цього жахливого вбивства і тим більше до його організації. Тому або покажіть нам дійсно неспростовні докази його причетності, або відпускайте хлопця і не морочте голову. Ми з тобою, Андрію! І ми щиро віримо, що справедливість переможе”, – наголосив Собчук.
Собчук Олег, фронтмен гурту “Скай”
#НеВірю! #ХтоНаступний
Собчук Олег, фронтмен гурту “Скай”
#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko
Опубліковано Free Riff Субота, 21 грудня 2019 р.
У свою чергу лідер гурту “Без обмежень” Сергій Танчинець назвав безглуздими докази слідства і зазначив, що не вірить у причетність Антоненка до вбивства журналіста.
“Я абсолютно не вірю в те, що Андрій до цього (вбивства Шеремета, – ред.) причетний. Те, що ми побачили на брифінгу, всі ті відео і фотодокази, є абсолютно безглуздими. На них зображений точно не Андрій Антоненко”, – заявив він.
Сергій Танчинець, лідер гурту “Без обмежень”
#НеВірю! #ХтоНаступний
Сергій Танчинець, лідер гурту “Без обмежень”
#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko
Опубліковано Free Riff Субота, 21 грудня 2019 р.
Варто відзначити, що останнім часом українські музиканти записують відео на підтримку Андрія Антоненка. Вони публікуються в Мережі під хештегом #НеВірю! #ХтоНаступний.
Раніше відео записали український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич, вокаліст гурту “Танок На Майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта, фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк та інші.
- Раніше суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, нібито вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт його підзахисного.
- Андрій Антоненко подав позов проти посадових осіб, які зіпсували його репутацію. Позов поданий проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.