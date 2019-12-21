Фронтмени українських музичних гуртів "Скай" та "Без обмежень" виступили на підтримку музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Відповідні відеозвернення оприлюднені на Facebook-сторінці ініціативи “Free Riff”.

Так, лідер гурту “Скай” Олег Собчук закликав або показати неспростовні докази, що Антоненко дійсно винен, або ж відпустити його на свободу.

“Хочу сказати, що якщо це всі докази, якщо їх так можна назвати – “доказами”, вони більше схожі на здогади, проти Андрія Антоненка, то не бачу підстав, щоб вірити в його причетність до цього жахливого вбивства і тим більше до його організації. Тому або покажіть нам дійсно неспростовні докази його причетності, або відпускайте хлопця і не морочте голову. Ми з тобою, Андрію! І ми щиро віримо, що справедливість переможе”, – наголосив Собчук.

У свою чергу лідер гурту “Без обмежень” Сергій Танчинець назвав безглуздими докази слідства і зазначив, що не вірить у причетність Антоненка до вбивства журналіста.

“Я абсолютно не вірю в те, що Андрій до цього (вбивства Шеремета, – ред.) причетний. Те, що ми побачили на брифінгу, всі ті відео і фотодокази, є абсолютно безглуздими. На них зображений точно не Андрій Антоненко”, – заявив він.

Варто відзначити, що останнім часом українські музиканти записують відео на підтримку Андрія Антоненка. Вони публікуються в Мережі під хештегом #НеВірю! #ХтоНаступний.

Раніше відео записали український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич, вокаліст гурту “Танок На Майдані Конго” (ТНМК) Олег Михайлюта, фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк та інші.