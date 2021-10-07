Голова депутатської фракції партії "Голос" Ярослав Железняк та позафракційний нардеп Гео Лерос зняли свої кандидатури на посаду спікера.

Про це повідомляють #Букви.

Першим свою кандидатуру зняв Ярослав Железняк.

“Я бачу достойних колег з опозиції. Це, наприклад, Гео Лерос. Щонайменше деяким із вас буде важче його виносити з крісла спікера, аніж з-за цієї трибуни. Тому прошу його підтримати.

Яна Зінкевич. Вона як лікар зможе бути не тільки бути головою Парламенту, а й вилікувати деяких народних депутатів з ментальних проблем. Або якщо ми хочемо додати додати драйву, то можемо призначити на голову Парламенту представника півночі Одещини”, – сказав Ярослав Железняк.

Наступним свою кандидатуру зняв Гео Лерос. У своєму виступі він сказав, що “слуги народу” та президент Володимир Зеленський повністю узурпувати владу.

Кандидатуру позафракційного нардепа Гео Лероса запропонував депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко. У відповідь Лерос подав кандидатуру Гончаренка.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Раніше повідомляли, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.