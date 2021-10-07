Про це повідомляють #Букви.
Першим свою кандидатуру зняв Ярослав Железняк.
“Я бачу достойних колег з опозиції. Це, наприклад, Гео Лерос. Щонайменше деяким із вас буде важче його виносити з крісла спікера, аніж з-за цієї трибуни. Тому прошу його підтримати.
Яна Зінкевич. Вона як лікар зможе бути не тільки бути головою Парламенту, а й вилікувати деяких народних депутатів з ментальних проблем. Або якщо ми хочемо додати додати драйву, то можемо призначити на голову Парламенту представника півночі Одещини”, – сказав Ярослав Железняк.
Наступним свою кандидатуру зняв Гео Лерос. У своєму виступі він сказав, що “слуги народу” та президент Володимир Зеленський повністю узурпувати владу.
Кандидатуру позафракційного нардепа Гео Лероса запропонував депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко. У відповідь Лерос подав кандидатуру Гончаренка.
Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.
Раніше повідомляли, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.
- Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
- 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.