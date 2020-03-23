Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, в тому що той хотів працевлаштувати на підприємство свою "довірену особу".

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“ДП Медзакупівлі України” створено як стратегічну закупівну агенція в галузі, яка мало не найбільше потребує прозорості і одночасно професіоналізації”, – написав Жумаділов.

Спеціаліст уточнив, що в минулому році держава витратила 20 мільярдів гривень на медичні товари, а в цьому році може витратити більше 30 мільярдів гривень.

“З цих 30 млрд грн близько 10 млрд направляється на закупівлю препаратів за централізованими програмами за різними напрямками, які включають і дитячу, і дорослу онкології, серцево-судинні захворювання, ВІЛ, туберкульоз, гепатити, орфанні захворювання, гемофілію, розсіяний склероз. Професіоналізм і чесність закупівної агенції та її співробітників – це не данина моді. це обов’язкові складові ефективного використання коштів платників податків”, – пише він.

За словами Жумаділова, минула влада надавала всю потрібну підтримку для закупівель через ДП.

“Ви ж поки тільки шкодите, ризикуючи дискредитувати. Або себе, або ДП. Ваша ультимативна вимога працевлаштувати свою “довірену особу” контрпродуктивна і незаконна”, – заявляє він.

При цьому Жумаділов підкреслив, що звернувся до Державного бюро розслідувань з відповідною заявою.

“Через проблеми з керівником ДП ви не хочете приймати рішень з приводу централізованих поставок товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом. Ми вже з власної ініціативи проводимо моніторинг цін і постачальників, доступності на ринку. Ми без дозволу “зверху” допомагаємо зі збором і систематизацією інформації про складські залишки необхідних товарів в регіонах. Ми володіємо необхідною юридичною та комерційною експертизою. Ми готові працювати”, – додав він.

Крім того, Жумаділов також опублікував скріншот з нібито інформацією “про довірену особу” міністра, де говориться, що людина скоїла крадіжку в магазині.

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