Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Дорогі колеги, коли я дивлюся наліво (де сидять голова нового Кабміну Денис Шмигаль — ред.), я бачу контрреволюцію режиму, який ми виганяли Майданом. Але це контрреволюція під масками нових облич”, — зазначила представниця “Голосу” Олександра Устінова, звертаючись до нардепів перед голосуванням.

Устінова підкреслила, що багато із запропонованих міністрів займали посади за часів президентства Віктора Януковича та були замішані в корупційних скандалах.

“Я хочу вам нагадаю, як багатьом з Вас було соромно жати кнопку за Кабмін, коли ви бачили там старого-нового Арсена Авакова. Вам вже не соромно буде за нього голосувати, немає? Нове обличчя в цьому новому уряді?”, – додала нардеп .

У зв’язку зі цією ситуацією депутати “Голосу” прийняли рішення не брати участь в засіданні.

“Я хочу сказати одне: фракція “Голос” не підтримуватиме цей цирк та формування уряду Януковича. І я прошу всіх, хто сьогодні буде голосувати за цей уряд, десять разів подумати, чи готові ви на такі нові обличчя.” Фракція “Голос” далі не брати участь в цьому засіданні”, — підсумувала Устінова .

Після депутати фракції покинули зал парламенту. Проте, новий склад Кабміну був затверджений. Рішення підтримали 277 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, проходить позачергове засідання, на якому планується змінити склад Уряду. Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду та затвердила призначення на цей пост Дениса Шмигаля.