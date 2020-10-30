Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький заявив, що не збирається йти на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Допит заплановано на 2 листопада.

Про це він заявив на брифінгу.

Він розповів, що як тільки пролунало доручення від президента Володимира Зеленського “розібратися з ситуацією”, його відразу ж викликали на допит в ДБР в якості свідка.

Повістку намагалися вручити об 11 вечора. Для цього приїжджали до його під’їзду і допитували консьєржа. В результаті, повістку скинули його дружині по WhatsApp.

Після цього в ЗМІ злили інформацію про підозру Тупицькому.

Вранці електронну версію повістки надіслали на електронну пошту апарату КСУ.

“Я прошу вас не дивуватися, що я не з’явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опубліковано підозру. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні), у свідка – інші”, – заявив він.

У свою чергу в ДБР заявили, що голову КСУ перевіряють “на участь у злочинному угрупованні”.

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.