Посли країн "Великої сімки" засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. Також вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Про це йдеться в заяві послів у Twitter.

“Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України.

Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.