Глава Конституційного Суду України (КСУ) Олександр Тупицький адресою своєї реєстрації в електронній декларації зазначив будинок у котеджному містечку, який належить члену команди народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського Сергію Левченку.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Левченко – донецько-київський бізнесмен, є керівником і співвласником фірм “КНЗС” і “К252” (однойменний ресторанний комплекс поблизу Конча-Заспи). На цьогорічних місцевих виборах він був кандидатом у депутати Київської обласної ради від партії “Слуги Народу“.

Водночас рекламну кампанію Левченко вів як член “команди Олександра Дубінського”.

Судячи зі світлин у соцмережах, Левченка з Тупицьким пов’язують товариські стосунки. Журналісти знайшли фото, що були зроблені під час спільного святкування Водохреща, закордонної рибалки тощо.

Примітно, що в Instagram Левченка є також фото в кріслі судді Конституційного суду України.

У будинку, крім самого Тупицького, прописалася також його дружина та діти. Але на яких умовах очільник Конституційного суду отримав прописку в маєтку, що належить Левченку – невідомо.

“Орієнтовна вартість будинку такої площі тут може становити близько мільйона доларів. До того ж за інформацією з реєстру нерухомості, Левченку в “Конику” окрім цього будинку, належить також і котедж навпроти“, – додали журналісти.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Досудове розслідування розпочато за фактами державної зради й незаконного відчуження земельної ділянки на території анексованого Криму за російськими законами.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.