Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.

Про це заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька в ефірі програми “Право на владу”.

За її словами, літак вилетить за українцями у вівторок, 18 лютого, і повернеться назад 19 лютого.

“З нашими громадянами в Ухані МЗС коммунікує, має чат, де вони спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Є оперативний штаб в Уряді, який вирішує питання виділення коштів, прийняття всіх необхідних рішень. Затримки немає. Має місце розмірена, розважлива процедура прийняття рішень, для того щоб забезпечити прибуття українських громадян в Україну. Але в той же час – дати можливість всім почуватися в безпеці від можливого поширення захворювання, яке зараз в Китаї”, – розповів Скалецька.

“Ми маємо вже узгоджене рішення, що у вівторок буде відправлений літак, і в середу громадяни України будуть на території України”, – зазначила міністр.

Вона уточнила, що на борт літака візьмуть тільки українців без симптомів коронавірусу.

“В Україну приїдуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів, які є здоровими, яких перевірить китайська влада. Спочатку перевірить китайська влада, і тільки тоді дозволять їх випустити. Потім так само українська бригада лікарів, яка буде на борту, їх перевірить. Вона буде супроводжувати їх, як на борту, так і потім залишиться з ними в ізоляції. Ізоляція – мінімум 14 днів”, – розповіла очільниця МОЗ.

Скалецька додала, що наразі аналізуються чотири медичні установи, з яких виберуть одну для розміщення українців.

“Українські громадяни з борта в автобус і в це приміщення. Якщо хтось із них буде мати симптоми, відразу буде доставлений у лікарню”, – наголосила Скалецька.

Скалецька: У вівторок до Китаю буде відправлений літак, а в середу українські громадяни будуть на батьківщині. Скалецька: У вівторок до Китаю буде відправлений літак, а в середу українські громадяни будуть на батьківщині. Чому українців досі не евакуювали з Китаю, де лютує смертельно небезпечний коронавірус? Українці, які перебувають в епіцентрі епідемії в Ухані, повідомляють, що вони вже з речами сіли в автобуси, які надала китайська влада, але літак з України за ними не прилетів. Як відбуватиметься перевірка, яка має виявити ймовірно хворих, та як буде організований карантин? На ці питання в ефірі ток-шоу «Право на владу» відповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 13 лютого 2020 р.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.