Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Церемонія прощання почалася о 09:00 і триватиме до 13:00 в фойє Харківського оперного театру. Також відбудеться відспівування в Благовіщенському соборі.
Центральні вулиці тимчасово перекрили. Про це раніше повідомив секретар міськради Ігор Терехов.
“Вулиця Сумська буде частково закрита … Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста. Рух до цвинтаря від Благовіщенського собору по вулиці Сумській, до 16:00 буде частково перекрита Сумська”, – сказав він.
Поховають Геннадія Кернеса на 2-му міському кладовищі.
Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов та інші.
Провести в останню путь приходять сотні харків’ян.
Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.
- 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
- 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
- Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.