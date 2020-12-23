Сьогодні, 23 грудня, в Харкові прощаються з мером міста Геннадієм Кернесом. Він помер 17 грудня від наслідків Covid-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Церемонія прощання почалася о 09:00 і триватиме до 13:00 в фойє Харківського оперного театру. Також відбудеться відспівування в Благовіщенському соборі.

Центральні вулиці тимчасово перекрили. Про це раніше повідомив секретар міськради Ігор Терехов.

“Вулиця Сумська буде частково закрита … Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста. Рух до цвинтаря від Благовіщенського собору по вулиці Сумській, до 16:00 буде частково перекрита Сумська”, – сказав він.

Поховають Геннадія Кернеса на 2-му міському кладовищі.

Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов та інші.

Провести в останню путь приходять сотні харків’ян.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.