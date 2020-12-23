Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Церемонія прощання почалася о 09:00 і триватиме до 13:00 в фойє Харківського оперного театру. Також відбудеться відспівування в Благовіщенському соборі.

Центральні вулиці тимчасово перекрили. Про це раніше повідомив секретар міськради Ігор Терехов.

“Вулиця Сумська буде частково закрита … Попросимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста. Рух до цвинтаря від Благовіщенського собору по вулиці Сумській, до 16:00 буде частково перекрита Сумська”, – сказав він.

Поховають Геннадія Кернеса на 2-му міському кладовищі.

похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса

похорон Кернеса

похорон Кернеса

Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов та інші.похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса

похорон Кернеса

Провести в останню путь приходять сотні харків’ян.

похорон Кернеса похорон Кернеса похорон Кернеса

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.